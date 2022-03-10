Естонія тимчасово припиняє видачу туристичних віз громадянам РФ

Естонська влада оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації.

З відповідною заявою виступила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За її словами, Естонія зупиняє видачу віз громадянам Росії, за винятком віз для відвідування родичів.

"Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, доки не буде припинено військову діяльність Росії в Україні. До того ж, зараз з технічного погляду неможливо отримувати держмито. Ми фізично не можемо обробляти нові запити. Йдеться про прийом заяв на отримання віз у всіх розташованих на території Росії представництвах, консульствах і пунктах обслуговування", - розповіла міністр.

"Однак винятки все ж таки є. Ми продовжимо приймати заяви на отримання візи від тих росіян, у яких на території Естонії проживають родичі, від тих, що мають гуманітарні причини, а також від хворих родичів і лікування, що проходять в нашій країні. Так що так, видача віз з метою отримання лікувальних процедур в естонських СПА-центрах чи інших туристичних цілях – тимчасово припинена", - додала Ева-Марія Лійметс.

Нагадаємо, уряд Естонії прийняв у вівторок рішення призупинити реєстрацію громадян Росії і Білорусі як електронних резидентів Естонії.