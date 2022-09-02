Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У польському Валбжиху демонтували пам'ятник солдату Червоної Армії

фото
П'ятниця, 2 вересня 2022, 20:21

У місті Валбжих, що в південно-західній Польщі, у п’ятницю демонтували монумент солдату Червоної Армії, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став предметом дискусій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook оголосив мер Валбжиха Роман Шелемей.

"Пані та панове, після отримання висновку Інституту національної пам’яті та воєводства… я розпорядився негайно знести монумент солдату Червоної Армії… Це розпорядження було виконано", – написав Шелемей, виклавши фото на місці колишнього пам’ятника.

Як повідомляє місцеве видання Dziennik Walbrzych, дискусія про пам’ятник розпочалася після повномасштабної агресії РФ проти України в лютому, коли невідомі облили його червоною фарбою.

 
Фото: Dziennik Walbrzych

Ще у березні міські депутати від правлячої партії "Право і справедливість" проголосували за знесення монумента. Тоді мер Валбжиха підтримав це рішення, але додав, що хоче зробити його згідно із законом, щоб ніхто не використовував ситуацію в "пропагандистських цілях".

Зрештою, у травні міська рада звернулася до власника землі, на якій розташовувався монумент – Нижньосілезького воєводства, а також Інституту національної пам’яті, які задовольнили прохання.

Знесення пам’ятників є частиною ширшої кампанії польського Інституту національної пам’яті з ліквідації комуністичних символів. Вона почалася з ухваленого у 2015 році закону й посилилися після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Раніше в місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році. А в польському місті Бжеґ, що на південному заході країни, минулого тижня почали знесення радянського пам’ятника солдатам радянської Червоної Армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда