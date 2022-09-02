В польском Валбжихе демонтировали памятник солдату Красной Армии

В городе Валбжих в юго-западной Польше в пятницу демонтировали монумент солдату Красной Армии, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал предметом дискуссий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook объявил мэр Валбжиха Роман Шелемей.

"Госпожа и господа, после получения заключения Института национальной памяти и воеводства… я распорядился немедленно снести монумент солдату Красной Армии… Это распоряжение было выполнено", – написал Шелемей, выложив фото на месте бывшего памятника.

Как сообщает местное издание Dziennik Walbrzych, дискуссия о памятнике началась после полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале, когда неизвестные облили его красной краской.

ФОТО: DZIENNIK WALBRZYCH

Еще в марте городские депутаты от правящей партии "Право и справедливость" проголосовали за снос монумента. Тогда мэр Валбжиха поддержал это решение, но добавил, что хочет сделать его по закону, чтобы никто не использовал ситуацию в "пропагандистских целях".

В конце концов, в мае городской совет обратился к владельцу земли, на которой располагался монумент – Нижнесилезского воеводства, а также удовлетворившим просьбу Института национальной памяти.

Снос памятников является частью более широкой кампании польского Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов. Она началась с принятого в 2015 году закона и усилилась после вторжения России в Украину в феврале.

Ранее в городе Мальборк, что на севере Польши, по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, построенный в 1945 году. А в польском городе Бжег на юго-западе страны на прошлой неделе начался снос советского памятника солдатам советской Красной Армии.