Шольца роздратувала спроба Туреччини приєднатися до організації, очолюваної РФ і Китаєм

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок заявив, що він "дуже роздратований" спробами Туреччини приєднатися до центральноазіатського органу безпеки, в якому домінують Росія і Китай.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив в суботу, що він націлений на членство в Шанхайській організації співпраці для Туреччини, яка також є членом НАТО.

"Це не та організація, яка робить важливий внесок у хороше глобальне співіснування", - сказав Шольц на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку після зустрічі з Ердоганом.

"Тому я дуже роздратований таким розвитком подій. Але, врешті-решт, важливо домовитися про те, що спонукає нас дати зрозуміти, що російська війна проти України не може бути успішною", - заявив він.

Він також зазначив, що схоже на те, що Росія може знову спробувати зупинити експорт української пшениці, чому Туреччина та Німеччина прагнуть запобігти.

Минулого тижня у Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва.

Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті.