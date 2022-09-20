Шольца разозлила попытка Турции присоединиться к организации, возглавляемой РФ и Китаем

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник заявил, что он "очень раздражен" попытками Турции присоединиться к центральноазиатскому органу безопасности, в котором доминируют Россия и Китай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что он нацелен на членство в Шанхайской организации сотрудничества для Турции, которая также является членом НАТО.

"Это не та организация, которая вносит важный вклад в хорошее глобальное сосуществование", - сказал Шольц на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке после встречи с Эрдоганом.

"Поэтому я очень раздражен таким развитием событий. Но, в конце концов, важно договориться о том, что побуждает нас дать понять, что российская война против Украины не может быть успешной", - заявил он.

Он также отметил, что похоже на то, что Россия может снова попытаться остановить экспорт украинской пшеницы, что Турция и Германия стремятся предотвратить.

На прошлой неделе в Самарканде состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщалось, китайский лидер Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите.