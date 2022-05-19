Макрон уточнив свою ідею європейської спільноти

"Європейська політична спільнота" є лише "доповненням, а не альтернативою" процесу вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив, вітаючи в Єлисейському палаці президента Молдови Майю Санду.

За словами Макрона , пропонований новий формат має на меті" створити нові рамки для структурування співпраці, об’єднавши демократичні європейські нації, які дотримуються нашої бази цінностей і прагнуть чи не вступати до Європейського Союзу ".

"Ця спільнота є не альтернативою процесу вступу, а лише доповненням, яке незалежно від нього дає змогу міцніше структурувати політичні, енергетичні та інвестиційні відносини з кількома країнами, які цього бажають ", – уточнив він.

Нагадаємо, Еммануель Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Президент Франції зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує "десятки років", запропонувавши, що поки Україна має бути частиною "європейської політичної спільноти", до якої також може входити Британія, яка вийшла з ЄС.

Ця ініціатива викликала гостру реакцію Києва – в ній побачили спробу знайти заміну для статусу кандидата у члени ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що така заміна не може задовольнити Київ: "Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути".

За його словами, зараз найважливішим для України буде набуття у червні статусу кандидата на членство в ЄС. "Тоді ми сядемо з вами і вирішимо решту питань. Як. Коли і таке інше", - додав Кулеба.