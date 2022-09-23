Ексгенсек НАТО звинуватив Макрона у шкідництві і послабленні України

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що дипломатичні зусилля президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на війну в Україні були провальними та шкідливими для Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Point, пише "Європейська правда".

Расмуссен сказав, що зусилля Макрона не стали успіхом.

"Макрон здивував нас на початку кризи своєю, м'яко кажучи, унікальною та критичною заявою про те, що Путіна не можна принижувати, і запропонував вихід. Такі заяви були катастрофічними та глибоко шкідливими", - додав він.

За словами ексгенсека НАТО, для РФ є лише один вихід: вивести війська за межі України.

"Він (Макрон. - Ред.) послабив міжнародну згуртованість, і я думаю, що він зараз шкодує про це і намагається повернути ініціативу", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

Він також вважає, що військова допомога Франції Україні є недостатньою:

"Франція розчаровує, коли йдеться про військову допомогу Києву. Природно, вона надала важке озброєння (гармати, протитанкові ракети), але цього мало", - сказав ексгенсек Альянсу, підкресливши, що Франція є домінуючою військовою силою в ЄС і країною з найпотужнішою збройовою промисловістю в Європі.

Нагадаємо, Еммануель Макрон у середу заявив, що оголошена президентом Росії Владіміром Путіним плани часткова мобілізація є помилкою і призведе до подальшої ізоляції країни.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Макрон заявив, що мирні переговори можуть працювати лише за умови "поваги суверенітету України, звільнення її території та захисту її безпеки".