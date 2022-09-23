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Ексгенсек НАТО звинуватив Макрона у шкідництві і послабленні України

П'ятниця, 23 вересня 2022, 18:24

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що дипломатичні зусилля президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на війну в Україні були провальними та шкідливими для Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Point, пише "Європейська правда".

Расмуссен сказав, що зусилля Макрона не стали успіхом.

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"Макрон здивував нас на початку кризи своєю, м'яко кажучи, унікальною та критичною заявою про те, що Путіна не можна принижувати, і запропонував вихід. Такі заяви були катастрофічними та глибоко шкідливими", - додав він.

За словами ексгенсека НАТО, для РФ є лише один вихід: вивести війська за межі України.

"Він (Макрон. - Ред.) послабив міжнародну згуртованість, і я думаю, що він зараз шкодує про це і намагається повернути ініціативу", - підкреслив  Андерс Фог Расмуссен.

Він також вважає, що військова допомога Франції Україні є недостатньою:

"Франція розчаровує, коли йдеться про військову допомогу Києву. Природно, вона надала важке озброєння (гармати, протитанкові ракети), але цього мало", - сказав ексгенсек Альянсу, підкресливши, що Франція є домінуючою військовою силою в ЄС і країною з найпотужнішою збройовою промисловістю в Європі.

Нагадаємо, Еммануель Макрон у середу заявив, що оголошена президентом Росії Владіміром Путіним плани часткова мобілізація є помилкою і призведе до подальшої ізоляції країни.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Макрон заявив, що мирні переговори можуть працювати лише за умови "поваги суверенітету України, звільнення її території та захисту її безпеки".

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Макрон Розширення НАТО

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