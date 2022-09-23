Экс-генсек НАТО обвинил Макрона во вредительстве и ослаблении Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на войну в Украине были провальными и вредоносными для Киева.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point, пишет "Европейская правда".

Расмуссен сказал, что усилия Макрона не добились успеха.

"Макрон удивил нас в начале кризиса своим, мягко говоря, уникальным и критическим заявлением о том, что Путина нельзя унижать, и предложил выход. Такие заявления были катастрофическими и глубоко вредными", - добавил он.

По словам экс-генсека НАТО, для РФ есть только один выход: вывести войска за пределы Украины.

"Он (Макрон. - Ред.) ослабил международную сплоченность, и я думаю, что он сейчас сожалеет об этом и пытается вернуть инициативу", - подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

Он также считает, что военная помощь Франции Украине недостаточна:

"Франция разочаровывает, когда речь идет о военной помощи Киеву. Естественно, она предоставила тяжелое вооружение (пушки, противотанковые ракеты), но этого мало", - сказал экс-генсек Альянса, подчеркнув, что Франция является доминирующей военной силой в ЕС и страной с мощнейшей оружейной промышленностью в Европе.

Напомним, Эммануэль Макрон в среду заявил, что объявленные президентом России Владимиром Путиным планы частичной мобилизации являются ошибкой и приведут к дальнейшей изоляции страны.

В своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Макрон заявил, что мирные переговоры могут работать только при условии "уважения суверенитета Украины, освобождения ее территории и защиты ее безопасности".