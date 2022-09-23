Вучич: виключення РФ із Радбезу ООН "зруйнує світовий порядок"

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Захід "майже точно" спробує виключити Росію з Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, і цей крок стане "руйнуванням міжнародного порядку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novosti.

"Сербія не буде голосувати за щось подібне – обмеження права вето чи виключення Росії… Це буде руйнування міжнародного порядку", – заявив Вучич у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в п’ятницю.

Він нагадав, що згідно зі статтею 109 Статуту ООН зміни до нього схвалюються більшістю у дві треті держав-членів Організації.

"Для одного з таких рішень їм потрібно, щоб Китай утримався. Бог його зна, що вони можуть зробити. Це і не далеко, і не неможливо. Для нас це буде катастрофою. Через Косово, звісно", – додав Вучич.

Нагадаємо, у квітні Генасамблея ООН припинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Разом з тим Росія продовжує мати право вето в Раді Безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити РФ права вето в Радбезі або ж узагалі виключити країну з органу.

Раніше США висловилися за розширення числа постійних і непостійних членів Радбезу ООН та утримання від використання вето, але про виключення Росії зі складу органу не йшлося.

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