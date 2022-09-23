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Вучич: исключение РФ из Совбеза ООН "разрушит мировой порядок"

Пятница, 23 сентября 2022, 20:59

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Запад "почти точно" попытается исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и этот шаг станет "разрушением международного порядка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novosti.

"Сербия не будет голосовать за нечто подобное - ограничение права вето или исключение России... Это будет разрушение международного порядка", - заявил Вучич в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в пятницу.

Он напомнил, что согласно статье 109 Устава ООН изменения в него одобряются большинством в две трети государств-членов Организации.

"Для одного из таких решений им нужно, чтобы Китай воздержался. Бог его знает, что они могут сделать. Это и не далеко, и не невозможно. Для нас это будет катастрофой. Из-за Косово, конечно", - добавил Вучич.

Напомним, в апреле Генассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Вместе с тем Россия продолжает иметь право вето в Совете Безопасности ООН. Украина неоднократно призывала лишить РФ права вето в Совбезе или же вообще исключить страну из органа.

Ранее США высказались за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН и воздержание от использования вето, но об исключении России из состава органа речь не шла.

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ООН Россия Сербия

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