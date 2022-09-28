У Британії припускають, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном – ЗМІ

В оборонному відомстві Великої Британії припускають, що Росія могла здійснити "навмисну і сплановану" атаку на свої ж газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі за допомогою безпілотника.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times із посиланням на поінформоване джерело.

Найбільш вірогідний сценарій, на думку джерела, полягає в тому, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

За словами джерела, підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, ще кілька місяців тому, а потім поруч із трубопроводами могли бути скинуті вибухові пристрої були скинуті.

"Вони могли перебувати там місяцями, чекаючи, коли їм дадуть вибухнути", – додав співрозмовник The Times. За його словами, вибух міг бути ініційований, приміром, за допомогою джерела шуму певної частоти, яке могло бути скинуте у воду в потрібний для РФ час.

Як відомо, "Північні потоки" оточені сталевим корпусом товщиною від 27 до 41 міліметра, а також бетонним покриттям товщиною від 60 до 110 міліметрів . Щоб пробити їх, знадобилося б багато вибухівки.

Версію з підводними човнами експерти відкидають, оскільки вода в Балтійському морі недостатньо глибока для їхнього розгортання.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

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