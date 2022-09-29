Сейм Латвії затвердив перехід освіти у всіх школах і дитсадках на державну мову

Сейм Латвії затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде повністю реалізуватися латиською мовою.

Про це повідомило видання Delfi, пише "Європейська правда".

На останньому перед виборами засіданні депутати внесли поправки до Закону "Про освіту" та Закону "Про загальну освіту", які передбачають, що з 2025/2026 навчального року в Латвії викладання у всіх школах буде лише латиською мовою.

З 1 вересня 2023 року у дитячих садках освітні програми також мають реалізовуватися лише державною мовою.

За законопроєкт проголосували 63 депутати, проти були лише 16 парламентарів депутати від "Злагоди", що представляють інтереси російської меншини, два депутати від "Суверенної влади", ще два депутати утрималися.

Законопроєкт був ухвалений під гучні оплески, і став останнім важливим рішенням 13-го Сейму перед днем ​​парламентських виборів, які відбудуться 1 жовтня. Більше про хід виборів у балтійській державі читайте у статті: Російський провал: які зміни можуть принести вибори у Латвії

Перехід на навчання державною мовою в нинішніх школах нацменшин буде реалізовано за три роки. Кожен навчальний рік конкретні класи переходитимуть на навчання державною: 1-й, 4-й та 7-й класи - з 1 вересня 2023 року; 2-й, 5-й та 8-й класи - з 1 вересня 2024 року; 3-й, 6-й та 9-й класи - з 1 вересня 2025 року.

У школах, які зараз є школами нацменшин, такі предмети, як рідна мова та рідна література, а також інші предмети, пов'язані з вивченням рідної культури, стануть факультативними.

Перехід на повністю латиськомовне навчання супроводжуватиметься перевірками володіння державною мовою директорів шкіл та педагогів. Керівником освітньої установи зможе працювати лише людина, яка розуміє та використовує державну мову у встановленому необхідному обсязі для виконання професійних та посадових обов'язків.

У разі, якщо посадова особа Центру державної мови у рамках процесу про адміністративне порушення проти директора школи чи дитсадка зафіксує, що його володіння латвійською мовою не відповідає вимогам нормативних актів та ухвалить рішення про застосування штрафу, то про це слід негайно поінформувати роботодавця такого директора.

Водночас керівнику навчального закладу буде надано право перездати іспит із державної мови протягом трьох місяців. На три місяці роботодавець усуває такого директора з посади, відновлення чи звільнення залежить від перескладання іспиту. Аналогічні процедури застосовуватимуться і щодо педагогів.

Раніше повідомлялося, що Латвія заборонить складати іспит на водійські права російською мовою.