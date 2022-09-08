Хорватія заборонить експорт газу, підвищивши напругу з Угорщиною

Хорватія планує заборонити експорт природного газу місцевого виробництва, заявив у середу міністр економіки Давор Філіпович - це підвищить ставки в і без того напружених відносинах із сусідньою Угорщиною.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Хорватія та угорська нафтогазова компанія MOL спільно володіють одним із найбільших хорватських комунальних підприємств, нафтогазовим концерном INA.

"Повідомлення, яке я також направив представникам MOL, полягає в тому, що INA планує видобути 703 кубічних мільйони природного газу в 2022 році, і весь цей газ, що видобувається в Хорватії, повинен за прийнятною ціною надходити хорватським громадянам, установам, лікарням, дитячим садкам", – сказав міністр після зустрічі з представниками MOL у Загребі, повідомляє державна телекомпанія HRT.

"Уряд наступного тижня ухвалить рішення, згідно з яким хорватський газ надходитиме хорватським компаніям та громадянам", - сказав міністр.

На питання, чи це означає, що Загреб фактично заборонить експорт природного газу, Філіпович пояснив, що уряд офіційно накаже INA продавати весь газ, який видобувається в Хорватії, хорватським громадянам, установам і компаніям.

Філіпович також дав зрозуміти, що керівництво INA більше не користується підтримкою уряду Загреба, саме тому генеральний директор INA Шандор Фасимон подав заяву про відставку.

MOL є найбільшим акціонером INA з часткою 49,08%, тоді як уряду Хорватії належить трохи менше ніж 45%. Два найбільші акціонери були втягнуті у кілька судових баталій за останнє десятиліття.

У ході останнього скандалу з INA Хорватія заарештувала п'ятьох осіб, у тому числі старшого менеджера INA, за підозрою в організації схеми з перепродажу природного газу INA третім сторонам.

Як повідомлялося, "Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйонів кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".