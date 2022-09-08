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Хорватия запретит экспорт газа, повысив напряжение с Венгрией

Четверг, 8 сентября 2022, 08:38

Хорватия планирует запретить экспорт природного газа местного производства, заявил в среду министр экономики Давор Филиппович - это повысит ставки в и без того напряженных отношениях с соседней Венгрией.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Хорватия и венгерская нефтегазовая компания MOL совместно владеют одним из крупнейших хорватских коммунальных предприятий, нефтегазовым концерном INA.

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"Сообщение, которое я также направил представителям MOL, состоит в том, что INA планирует добыть 703 кубических миллиона природного газа в 2022 году, и весь этот добываемый в Хорватии газ должен по приемлемой цене поступать хорватским гражданам, учреждениям, больницам, детским садам", – сказал министр после встречи с представителями MOL в Загребе, сообщает государственная телекомпания HRT.

"Правительство на следующей неделе примет решение, согласно которому хорватский газ будет поступать хорватским компаниям и гражданам", - сказал министр.

На вопрос, означает ли это, что Загреб фактически запретит экспорт природного газа, Филиппович пояснил, что правительство официально прикажет INA продавать весь добываемый в Хорватии газ хорватским гражданам, учреждениям и компаниям.

Филиппович также дал понять, что руководство INA больше не пользуется поддержкой правительства Загреба, поэтому генеральный директор INA Шандор Фасимон подал заявление об отставке.

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MOL является крупнейшим акционером INA с долей 49,08%, тогда как правительству Хорватии принадлежит чуть менее 45%. Два крупнейших акционера были вовлечены в несколько судебных баталий за последнее десятилетие.

В ходе последнего скандала с INA Хорватия арестовала пятерых человек, в том числе старшего менеджера INA, по подозрению в организации схемы по перепродаже природного газа INA третьим сторонам.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

До этого Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Москву.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

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Хорватия Венгрия

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