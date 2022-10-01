"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні 

"Газпром" з жовтня скорочує поставки газу в Молдову на 30%.

Про це 30 вересня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами міністра, російська компанія підтвердила постачання лише 5,7 млн ​​кубометрів газу на день для обох берегів Дністра, тоді як раніше обсяг становив 8,06 млн кубометрів.

"Moldovagaz отримав часткове підтвердження постачання газу у жовтні. Повторюється ситуація жовтня минулого року, коли постачання також скоротили на 30%. Різниця в тому, що цього року ми маємо контракт, якого треба дотримуватися", - зазначив Спину.

Раніше повідомлялося, що Молдова обрала сім компаній, які будуть забезпечувати її газом, якщо "Газпром" припинить постачання.

Єврокомісар Йоганнес Ган зазначив, що ЄС у разі відключення газу Кремлем зробить усе можливе для підтримки Молдови і запропонує газ за адекватною ціною.

Молдова заявляла, що "Газпром" може припинити подачу газу з 1 жовтня, якщо не буде виконана одна з умов контракту - завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів. Молдовська влада заявила, що визнає борг, лише якщо його підтвердить незалежний аудит, що наразі не був проведений.

Кишинів та Москва домовились про аудит заборгованості у жовтні минулого року, коли у Молдові діяв режим надзвичайного стану через недостатні обсяги поставок газу від "Газпрому".