"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні
"Газпром" з жовтня скорочує поставки газу в Молдову на 30%.
Про це 30 вересня повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За словами міністра, російська компанія підтвердила постачання лише 5,7 млн кубометрів газу на день для обох берегів Дністра, тоді як раніше обсяг становив 8,06 млн кубометрів.
"Moldovagaz отримав часткове підтвердження постачання газу у жовтні. Повторюється ситуація жовтня минулого року, коли постачання також скоротили на 30%. Різниця в тому, що цього року ми маємо контракт, якого треба дотримуватися", - зазначив Спину.
Раніше повідомлялося, що Молдова обрала сім компаній, які будуть забезпечувати її газом, якщо "Газпром" припинить постачання.
Єврокомісар Йоганнес Ган зазначив, що ЄС у разі відключення газу Кремлем зробить усе можливе для підтримки Молдови і запропонує газ за адекватною ціною.
Молдова заявляла, що "Газпром" може припинити подачу газу з 1 жовтня, якщо не буде виконана одна з умов контракту - завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів. Молдовська влада заявила, що визнає борг, лише якщо його підтвердить незалежний аудит, що наразі не був проведений.
Кишинів та Москва домовились про аудит заборгованості у жовтні минулого року, коли у Молдові діяв режим надзвичайного стану через недостатні обсяги поставок газу від "Газпрому".