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"Газпром" на треть уменьшит поставки газа "Молдове" в октябре

Суббота, 1 октября 2022, 09:34

"Газпром" с октября сокращает поставки газа в Молдову на 30%.

Об этом 30 сентября сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам министра, российская компания подтвердила поставки только 5,7 млн ​​кубометров газа в день для обоих берегов Днестра, тогда как ранее объем составлял 8,06 млн кубометров.

"Moldovagaz получил частичное подтверждение поставки газа в октябре. Повторяется ситуация октября прошлого года, когда поставки также сократили на 30%. Разница в том, что в этом году мы имеем контракт, который нужно соблюдать", - отметил Спину.

Ранее сообщалось, что Молдова избрала семь компаний, которые будут снабжать ее газом, если "Газпром" прекратит поставки.

Еврокомиссар Йоханнес Ган отметил, что ЕС в случае отключения газа Кремлем сделает все возможное для поддержки Молдовы и предложит газ по адекватной цене.

Молдова заявляла, что "Газпром" может прекратить подачу газа с 1 октября, если не будет выполнено одно из условий контракта – завершение аудита накопившейся задолженности за поставки, которая оценивается в 709 миллионов долларов. Молдавские власти заявили, что признают долг, только если его подтвердит независимый аудит, который пока не был проведен.

Кишинев и Москва договорились об аудите задолженности в октябре прошлого года, когда в Молдове действовал режим чрезвычайного положения из-за недостаточных объемов поставок газа от "Газпрома".

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Молдова Энергетика Россия

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