Макрон: масовані російські удари змінюють характер війни

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни.

Про це він заявив під час поїздки на захід країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Макрон додав, що після повернення в Париж він скличе своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".

У понеділок Макрон провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Він підтвердив свою цілковиту підтримку і заявив, що Франція збільшить свою підтримку у відповідь на потреби, сформульовані Києвом - у тому числі що стосується військового обладнання