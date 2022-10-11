Макрон: масовані російські удари змінюють характер війни
Вівторок, 11 жовтня 2022, 08:15
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни.
Про це він заявив під час поїздки на захід країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Макрон додав, що після повернення в Париж він скличе своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".
У понеділок Макрон провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Він підтвердив свою цілковиту підтримку і заявив, що Франція збільшить свою підтримку у відповідь на потреби, сформульовані Києвом - у тому числі що стосується військового обладнання
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