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Макрон: массированные российские удары меняют характер войны

Вторник, 11 октября 2022, 08:15

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны.

Об этом он заявил во время поездки на запад страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Макрон добавил, что по возвращении в Париж он созовет своих военных и дипломатических советников "для анализа ситуации".

В понедельник Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Он подтвердил свою полную поддержку и заявил, что Франция увеличит свою поддержку в ответ на потребности, сформулированные Киевом - в том числе касающиеся военного оборудования.

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Макрон

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