Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Резніков підтвердив чотири системи Hawk для України від Іспанії, натякає, що це лише початок

П'ятниця, 14 жовтня 2022, 07:55

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передає Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk, та що це - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter.

"Вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати 4 системи протиповітряної оборони Hawk для України. Це швидка реакція на прохання України на шостому "Рамштайні". На шляху - ще більше систем Hawk. Зараз протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи", - написав він. 

Нагадаємо, про рішення Іспанії вперше стало відомо із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга, він сказав, що Мадрид передасть чотири пускові установки цієї системи.

Як відомо, посилення української протиповітряної і протиракетної оборони було ключовою темою на шостій зустрічі формату "Рамштайн", яка проходила одразу після масованих ракетних ударів РФ по багатьох українських містах та енергетичній інфраструктурі.

12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Нідерланди анонсували додаткові зенітні ракети для України вартістю 15 мільйонів євро, Британія - ракети для NASAMS, яку пообіцяли надати США, та сотні додаткових зенітних ракет інших типів, разом з більшою кількістю безпілотників і ще 18 гаубицями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Іспанія

Статті

Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію

Штучний розкол серед білоруської опозиції здатний лише послабити її вплив всередині Білорусі. І це буде явно не на користь Україні.
13 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС

Якщо Єврокомісія справді прагне стати геополітичною, то має зрозуміти, наскільки небезпечною є її політика щодо України та Молдови...
13 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Кишинів-Прага-Київ

Не на часі: як тютюнова галузь блокує впровадження євроінтеграційного закону

П'ять років тютюнова індустрія блокувала прийняття євроінтеграційного закону, а зараз намагається використати війну як індульгенцію на його невиконання.
13 жовтня 2022 — Марічка Гринишин, ГО "Життя"