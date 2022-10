Резніков підтвердив чотири системи Hawk для України від Іспанії, натякає, що це лише початок

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передає Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk, та що це - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter.

"Вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати 4 системи протиповітряної оборони Hawk для України. Це швидка реакція на прохання України на шостому "Рамштайні". На шляху - ще більше систем Hawk. Зараз протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи", - написав він.

I’m grateful to my 🇪🇸 colleague Margarita Robles for the decision to send 4 Hawk air defense systems to Ukraine. It's quick response for 🇺🇦 request at #Ramstein 6

There are more Hawks on the way.

Today air defence is a priority not only for Ukraine, but for all of Europe.

🇺🇦🤝🇪🇸