Резніков підтвердив чотири системи Hawk для України від Іспанії, натякає, що це лише початок

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передає Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk, та що це - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter.

"Вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати 4 системи протиповітряної оборони Hawk для України. Це швидка реакція на прохання України на шостому "Рамштайні". На шляху - ще більше систем Hawk. Зараз протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи", - написав він.

I’m grateful to my 🇪🇸 colleague Margarita Robles for the decision to send 4 Hawk air defense systems to Ukraine. It's quick response for 🇺🇦 request at #Ramstein 6

There are more Hawks on the way.

Today air defence is a priority not only for Ukraine, but for all of Europe.

🇺🇦🤝🇪🇸 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022

Нагадаємо, про рішення Іспанії вперше стало відомо із заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга, він сказав, що Мадрид передасть чотири пускові установки цієї системи.

Як відомо, посилення української протиповітряної і протиракетної оборони було ключовою темою на шостій зустрічі формату "Рамштайн", яка проходила одразу після масованих ракетних ударів РФ по багатьох українських містах та енергетичній інфраструктурі.

12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Нідерланди анонсували додаткові зенітні ракети для України вартістю 15 мільйонів євро, Британія - ракети для NASAMS, яку пообіцяли надати США, та сотні додаткових зенітних ракет інших типів, разом з більшою кількістю безпілотників і ще 18 гаубицями.