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Глава МЗС Польщі застеріг від надмірного песимізму щодо підтримки Трампом України

Новини — Неділя, 28 квітня 2024, 11:59 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю. 

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю партнерському видавництву Politico Axel Springer.

Сікорський прокоментував побоювання у публічній дискусії про те, що Трамп у разі перемоги на майбутніх президентських виборах у США той почне грати на руку Кремлю. 

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Сікорський зауважив, що позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає". 

"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив очільник МЗС Польщі. 

Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.

Також Сікорський вказав на те, що Трамп погодився з форматом проєкту про подальшу підтримку України, який після того нарешті схвалила Палата представників.

"Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що спротив наданню допомоги Україні не популярний у США і це шкодить його шансам", – сказав Радослав Сікорський. 

Також Сікорський висловив сподівання, що рішення Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне канцлера Німеччини все ж надати Україні ракети Taurus.

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Польща США Трамп
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