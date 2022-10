Західні дипломати й топ-посадовці вітають захисників і захисниць України

Низка послів та західних посадовців публікують у своїх соцмережах привітання для українських військових до Дня захисників України.

"Нині, у День захисників України, дякую усім хоробрим українцям та українкам, які захищають наші цінності - свободу, демократію, рівність, верховенства права. Я знаю, що ви не відступитесь. І ми - також", - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Ukraine is counting on us. Our support must not stop here.



Today, on Defender of Ukraine Day, I thank all the brave Ukrainian men and women defending & protecting our values: freedom, democracy, equality & rule of law.



I know that you will not give up. Neither will we.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/hw8XGcGs2u — Roberta Metsola (@EP_President) October 14, 2022

"День за днем Україна бореться за Європу - і за кожного з нас. Майбутнє України - у НАТО, і майбутнє НАТО - з Україною", - пише у своєму вітанні МЗС Естонії.

"Цього року День захисників та захисниць України має особливе символічне значення. З 24 лютого майже кожен громадянин вашої країни так чи інакше став захисником своєї землі, життя, майбутнього. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні!", - каже у своєму зверненні посол США Бріджит Брінк. Відео вона записала перед Михайлівським монастирем, біля стіни пам'яті з портретами перших полеглих у російсько-українській війні.

This year, the Defenders of Ukraine Day has a special symbolic meaning. Since February 24, virtually every citizen of your country has in some way become a defender of your land, lives, future. The United States will stand with Ukraine for as long as it takes. Slava Ukraini! pic.twitter.com/YrrAxmnJyI — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 14, 2022

Відеопривітання опублікував також головнокомандувач Збройних сил Швеції. "Не минає і години, щоб ми не думали про вас і вашу боротьбу для захисту незалежності України… Я хочу, щоб знали, як ми вами вражені", - наголошує він.

1/2 Today the Supreme Commander of the 🇸🇪 Armed Forces extends his warm wishes to the men and women of the 🇺🇦 Armed Forces on the Day of the Defender of #Ukraine. @CinC_AFU@DefenceUA @oleksiireznikov @MVS_UA @Forsvarsmakten pic.twitter.com/dx6w4WSwMH — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) October 14, 2022

"Ваша рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного. Дякуємо, що твердо стоїте на захисті свободи!", - пише у вітанні посольство Латвії.

Вітаємо хоробрих українців з Днем захисників і захисниць України! 🇺🇦 Ваша рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного. Дякуємо, що твердо стоїте на захисті свободи! #Слава Україні pic.twitter.com/g8xvPzlxND — Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) October 14, 2022

