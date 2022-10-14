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Західні дипломати й топ-посадовці вітають захисників і захисниць України

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П'ятниця, 14 жовтня 2022, 10:41

Низка послів та західних посадовців публікують у своїх соцмережах привітання для українських військових до Дня захисників України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Нині, у День захисників України, дякую усім хоробрим українцям та українкам, які захищають наші цінності - свободу, демократію, рівність, верховенства права. Я знаю, що ви не відступитесь. І ми - також", - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола. 

"День за днем Україна бореться за Європу - і за кожного з нас. Майбутнє України - у НАТО, і майбутнє НАТО - з Україною", - пише у своєму вітанні МЗС Естонії. 

"Цього року День захисників та захисниць України має особливе символічне значення. З 24 лютого майже кожен громадянин вашої країни так чи інакше став захисником своєї землі, життя, майбутнього. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні!", - каже у своєму зверненні посол США Бріджит Брінк. Відео вона записала перед Михайлівським монастирем, біля стіни пам'яті з портретами перших полеглих у російсько-українській війні. 

Відеопривітання опублікував також головнокомандувач Збройних сил Швеції. "Не минає і години, щоб ми не думали про вас і вашу боротьбу для захисту незалежності України… Я хочу, щоб знали, як ми вами вражені", - наголошує він.

"Ваша рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного. Дякуємо, що твердо стоїте на захисті свободи!", - пише у вітанні посольство Латвії.

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