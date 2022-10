Западные дипломаты и топ-чиновники поздравляют защитников и защитниц Украины

Ряд послов и западных чиновников публикуют в своих соцсетях поздравления для украинских военных ко Дню защитников Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас, в День защитников Украины, спасибо всем храбрым украинцам и украинкам, которые защищают наши ценности - свободу, демократию, равенство, верховенство права. Я знаю, что вы не отступитесь. И мы - тоже", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Ukraine is counting on us. Our support must not stop here.



Today, on Defender of Ukraine Day, I thank all the brave Ukrainian men and women defending & protecting our values: freedom, democracy, equality & rule of law.



I know that you will not give up. Neither will we.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/hw8XGcGs2u — Roberta Metsola (@EP_President) October 14, 2022

"День за днем Украина борется за Европу - и за каждого из нас. Будущее Украины - в НАТО, и будущее НАТО - с Украиной", - пишет в своем поздравлении МИД Эстонии.

"В этом году День защитников и защитниц Украины имеет особое символическое значение. С 24 февраля почти каждый гражданин вашей страны так или иначе стал защитником своей земли, жизни, будущего. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Слава Украине!" - говорит в своем обращении посол США Бриджит Бринк. Видео она записала перед Михайловским монастырем, у стены памяти с портретами первых павших в российско-украинской войне.

This year, the Defenders of Ukraine Day has a special symbolic meaning. Since February 24, virtually every citizen of your country has in some way become a defender of your land, lives, future. The United States will stand with Ukraine for as long as it takes. Slava Ukraini! pic.twitter.com/YrrAxmnJyI — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 14, 2022

Видеопоздравление опубликовал также главнокомандующий Вооруженных сил Швеции. "Не проходит и часа, чтобы мы не думали о вас и вашей борьбе для защиты независимости Украины... Я хочу, чтобы знали, как мы впечатлены вами", - отмечает он.

1/2 Today the Supreme Commander of the 🇸🇪 Armed Forces extends his warm wishes to the men and women of the 🇺🇦 Armed Forces on the Day of the Defender of #Ukraine. @CinC_AFU@DefenceUA @oleksiireznikov @MVS_UA @Forsvarsmakten pic.twitter.com/dx6w4WSwMH — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) October 14, 2022

"Ваша решимость, сила и мужество служат вдохновением для каждого. Благодарим, что вы твердо стоите на защите свободы!" - пишет в поздравлении посольство Латвии.

Вітаємо хоробрих українців з Днем захисників і захисниць України! 🇺🇦 Ваша рішучість, сила та мужність є натхненням для кожного. Дякуємо, що твердо стоїте на захисті свободи! #Слава Україні pic.twitter.com/g8xvPzlxND — Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) October 14, 2022

