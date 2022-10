Джонсон не домовився з Сунаком і буде боротися за посаду прем'єра Британії - ЗМІ

Борис Джонсон і Ріші Сунак не уклали угоду під час зустрічі в суботу ввечері і колишній прем'єр-міністр Великої Британії готовий знову боротися за посаду.

Про це написав у Twitter політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці Джонсон заявив своїм прихильникам, що він є єдиним кандидатом із демократичним мандатом. Він сказав, що хоче сформувати уряд, який охоплюватиме "далеко і широко", - написав Свінфорд.

EXCLUSIVE:



Boris Johnson and Rishi Sunak *did not* strike a deal last night



Johnson told his supporters this morning that he is the only candidate with a democratic mandate



He said he wants to form a Govt that will reach 'far and wide'