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Джонсон не домовився з Сунаком і буде боротися за посаду прем'єра Британії - ЗМІ

Неділя, 23 жовтня 2022, 11:25

Борис Джонсон і Ріші Сунак не уклали угоду під час зустрічі в суботу ввечері і колишній прем'єр-міністр Великої Британії готовий знову боротися за посаду.

Про це написав у Twitter політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці Джонсон заявив своїм прихильникам, що він є єдиним кандидатом із демократичним мандатом. Він сказав, що хоче сформувати уряд, який охоплюватиме "далеко і широко", - написав Свінфорд.

За його інформацією, Джонсон сказав, що через політичні питання сталася економічна турбулентність, і що не можна допустити, щоб це повторилося.

Він сказав, що зв'яжеться з Ріші Сунаком і Пенні Мордонт пізніше в неділю.

"Борис Джонсон, схоже, має намір іти до кінця. На ранковому дзвінку о 8 ранку він був "одягнений для роботи" - один із колег здивувався, побачивши, що сорочка заправлена", - написав Свінфорд.

Сунак продовжує лідирувати в передвиборчих перегонах, заручившись підтримкою 128 членів парламенту від усіх крил своєї партії, включно з колишніми союзниками Джонсона.

Джонсон перебуває на другому місці з 53 прихильниками, згідно з підрахунками ВВС. Однак його кампанія стверджує, що його підтримують 100 членів парламенту - число, необхідне для офіційного вступу в перегони.

У претендентів є час до 14:00 понеділка, щоб здобути достатню підтримку для участі у виборах, що дасть їм змогу пройти в наступний етап перегонів.

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Велика Британія

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