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Джонсон не договорился с Сунаком и будет бороться за пост премьера Британии - СМИ

Воскресенье, 23 октября 2022, 11:25

Борис Джонсон и Риши Сунак не заключили соглашение во время встречи в субботу вечером и бывший премьер-министр Великобритании готов вновь бороться за должность.

Об этом написал в Twitter политический редактор издания The Times Стивен Свинфорд, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром Джонсон заявил своим сторонникам, что он является единственным кандидатом с демократическим мандатом. Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое будет охватывать "далеко и широко", - написал Свинфорд.

По его информации, Джонсон сказал, что из-за политических вопросов произошла экономическая турбулентность, и что нельзя допустить, чтобы это повторилось.

Он сказал, что свяжется с Риши Сунаком и Пенни Мордонт позже в воскресенье.

"Борис Джонсон, похоже, намерен идти до конца. На утреннем звонке в 8 утра он был "одет для работы" - один из коллег удивился, увидев, что рубашка заправлена", - написал Свинфорд.

Сунак продолжает лидировать в предвыборной гонке, заручившись поддержкой 128 членов парламента от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников Джонсона.

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Великобритания

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