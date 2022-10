Джонсон не договорился с Сунаком и будет бороться за пост премьера Британии - СМИ

Борис Джонсон и Риши Сунак не заключили соглашение во время встречи в субботу вечером и бывший премьер-министр Великобритании готов вновь бороться за должность.

Об этом написал в Twitter политический редактор издания The Times Стивен Свинфорд, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром Джонсон заявил своим сторонникам, что он является единственным кандидатом с демократическим мандатом. Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое будет охватывать "далеко и широко", - написал Свинфорд.

