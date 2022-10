Глави МЗС України та Естонії поговорили про "трибунал для Путіна" й посилення української ППО

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу в неділю здійснили телефонний дзвінок, де обговорили питання обороноздатності української сторони й покарань за воєнні злочини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"У телефонній розмові Урмас Рейнсалу і я привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягти Росію до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху відповідного спеціального трибуналу. Скоординували зусилля із заклику до партнерів направити більше систем ППО до України", – йдеться у твіті.

In our call, @UrmasReinsalu and I welcomed EU Council’s support for the need to hold Russia accountable for the crime of aggression against Ukraine. Discussed next steps toward a relevant special tribunal. Coordinated efforts on urging partners to send more AD systems to Ukraine.