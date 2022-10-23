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Глави МЗС України та Естонії поговорили про "трибунал для Путіна" й посилення української ППО

Неділя, 23 жовтня 2022, 19:55

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу в неділю здійснили телефонний дзвінок, де обговорили питання обороноздатності української сторони й покарань за воєнні злочини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"У телефонній розмові Урмас Рейнсалу і я привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягти Росію до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху відповідного спеціального трибуналу. Скоординували зусилля із заклику до партнерів направити більше систем ППО до України", – йдеться у твіті.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу на саміті у п’ятницю попросили главу дипломатії ЄС та Європейську комісію вивчити варіанти, що дозволять притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України.

Як відомо, Україна домагається створення Спеціального трибуналу, який міг би покарати винних у злочині агресії.

Президент Володимир Зеленський 22 вересня утворив робочу групу, яка займатиметься опрацюванням питання створення такого трибуналу.

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Кулеба Естонія Війна з РФ

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