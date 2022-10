Главы МИД Украины и Эстонии поговорили о "трибунале для Путина" и усилении украинской ПВО

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу в воскресенье совершили телефонный звонок, где обсудили вопросы обороноспособности украинской стороны и наказаний за военные преступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"В телефонном разговоре Урмас Рейнсалу и я приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги на пути соответствующего специального трибунала. Скоординировали усилия по призыву к партнерам направить больше систем ПВО в Украину", - говорится в твите.

In our call, @UrmasReinsalu and I welcomed EU Council’s support for the need to hold Russia accountable for the crime of aggression against Ukraine. Discussed next steps toward a relevant special tribunal. Coordinated efforts on urging partners to send more AD systems to Ukraine.