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Главы МИД Украины и Эстонии поговорили о "трибунале для Путина" и усилении украинской ПВО

Воскресенье, 23 октября 2022, 19:55

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу в воскресенье совершили телефонный звонок, где обсудили вопросы обороноспособности украинской стороны и наказаний за военные преступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"В телефонном разговоре Урмас Рейнсалу и я приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги на пути соответствующего специального трибунала. Скоординировали усилия по призыву к партнерам направить больше систем ПВО в Украину", - говорится в твите.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза на саммите в пятницу попросили главу дипломатии ЕС и Европейскую комиссию изучить варианты, которые позволят привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Как известно, Украина добивается создания Специального трибунала, который мог бы наказать виновных в преступлении агрессии. Президент Владимир Зеленский 22 сентября создал рабочую группу, которая будет заниматься проработкой вопроса создания такого трибунала.

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Кулеба Эстония Война с РФ

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