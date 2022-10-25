Росія не має жодних нових доказів створення Україною "брудної бомби"– представник Британії в ООН

Рада Безпеки ООН у вівторок провела закрите засідання на запит Росії, де розглядала її звинувачення на адресу України у створенні "брудної бомби", але британська сторона заявила, що в Москви немає ніяких нових доказів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія стверджує, що Київ наказав двом ядерним установам створити брудну бомбу, не надаючи жодних доказів. Посол Росії в ООН Василь Небензя раніше направив лист до ООН, у якому детально виклав ці звинувачення.

"Ми цілком задоволені (засіданням), тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – сказав журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Відповідаючи на питання про те, які докази Росія має на підтвердження своїх заяв, Полянський сказав, що це розвідувальна інформація, яка була передана західним колегам з "необхідним рівнем допуску".

Водночас журналістам заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі заявив після засідання Радбезу, що його учасники "не побачили і не почули ніяких нових доказів", що б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії".

"Це суто російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона повинна припинитися", – наголосив Каріукі, назвавши засідання "гаянням часу".

Очікується, що в середу Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ядерної програми Ірану, а в четвер – для розгляду теми "військових біологічних програм" України, про що, знову ж таки, заявляє Росія.

Нагадаємо, заяви Росії про те, що Україна думає використовувати "брудну бомбу" - пристрій, що містить ядерні матеріали разом із традиційними вибуховими речовинами - Київ та його західні союзники категорично відкинули.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що направить інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту про це від влади у Києві.