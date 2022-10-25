Россия не имеет новых доказательств создания Украиной "грязной бомбы" - представитель Британии в ООН

Совет Безопасности ООН во вторник провел закрытое заседание по запросу России, где рассматривал ее обвинения в адрес Украины в создании "грязной бомбы", но британская сторона заявила, что у Москвы нет никаких новых доказательств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Россия утверждает, что Киев приказал двум ядерным учреждениям создать грязную бомбу, не предоставляя никаких доказательств. Посол России в ООН Василий Небензя ранее направил письмо в ООН, в котором подробно изложил эти обвинения.

"Мы вполне довольны (заседанием), потому что мы повысили уровень осведомленности. Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая угрожает потенциально всей Земле", - сказал журналистам заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая на вопрос о том, какие доказательства Россия имеет в подтверждение своих заявлений, Полянский сказал, что это разведывательная информация, которая была передана западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".

В то же время журналистам заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил после заседания Совбеза, что его участники "не увидели и не услышали никаких новых доказательств", подтверждающих "явно лживые обвинения России".

"Это чисто российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", - подчеркнул Кариуки, назвав заседание "пустой тратой времени".

Ожидается, что в среду Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ядерной программы Ирана, а в четверг - для рассмотрения темы "военных биологических программ" Украины, о чем, опять же, заявляет Россия.

Напомним, заявления России о том, что Украина думает использовать "грязную бомбу" - устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционными взрывчатыми веществами, - Киев и его западные союзники категорически отвергли.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что направит инспекторов на два ядерных объекта в Украине после получения запроса об этом от власти в Киеве.