У Швейцарії проводять референдум про суворіше визначення нейтралітету

У неділю у Швейцарії розпочався загальнонаціональний референдум про закріплення в конституції більш суворого визначення нейтралітету країни, яке визначить її подальшу співпрацю з НАТО та можливість запроваджувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Швейцарії.

На референдумі громадяни Швейцарії мають відповісти на запитання "Чи хочете ви підтримати народну ініціативу "Збереження швейцарського нейтралітету (Ініціатива про нейтралітет)"?".

Хоча швейцарський нейтралітет був міжнародно визнаний з кінця наполеонівських війн у 1815 році, конкретного формулювання його реалізації досі немає.

З ініціативою референдуму виступила права Швейцарська народна партія. Там стверджують, що швейцарський нейтралітет, історія якого сягає кінця наполеонівських воєн, зазнав значного розширення після того, як країна запровадила економічні санкції проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, а також налагодила тісніші зв’язки з НАТО.

Ініціатива пропонує закріпити в конституції зобов’язання не вступати до жодних військових чи оборонних альянсів, а також неучасті країни у військових конфліктах за кордоном.

Серед іншого, пропозиція вимагає, щоб Швейцарія не запроваджувала економічні чи дипломатичні санкції проти воюючих держав, якщо це не буде вирішено Організацією Об’єднаних Націй. Це підірве санкційну політику Берна проти Росії, частково синхронізовану з санкційними режимами Європейського Союзу.

Швейцарський уряд відхилив ідею суворого трактування нейтралітету. Обидві палати парламенту також проголосували проти цієї ініціативи.

Офіційна інформаційна панель Федеральної ради почне публікувати результати голосування на референдумі о 12:00 за місцевим часом і оновлюватиме їх відповідно до надходження даних з дільниць.

Згідно з останніми опитуваннями, виборці, ймовірно, відхилять винесені на референдум пропозиції щодо більш жорсткого визначення нейтралітету, яке б унеможливило введення країною економічних санкцій або співпрацю з НАТО.

Раніше швейцарський уряд ухвалив "Стратегію політики безпеки 2026 року", яка включає вже втілені заходи щодо зміцнення оборони країни. Зокрема, так ідеться про необхідність посилити оборонні можливості, щоб Швейцарія могла протистояти збройному нападу. Це також включає співпрацю з державами-партнерами.