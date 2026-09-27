У Північній Ірландії вперше за майже 30 років дозволили марш Оранжевого ордену

У неділю у Портадауні після майже 30 років заборони пройде марш Оранжевого ордену – протестантського братства прихильників єдності Північної Ірландії з Великою Британією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Після низки судових оскаржень Високий суд Північної Ірландії у неділю ухвалив рішення, що початкове рішення Комісії з питань парадів про дозвіл на проведення маршу в Портадауні має бути виконане.

Парад у Драмкрі, який у 1990-х роках спричинив одні з найсерйозніших заворушень в історії Північної Ірландії, отримав дозвіл на проведення вздовж Гарвагі-роуд із дотриманням певних обмежень.

Рішення Комісії передбачає, що в марші може взяти участь менша, ніж зазвичай, кількість осіб – 35, що він має розпочатися о 8:00 ранку за місцевим часом і завершитися о 9:30 ранку. Також діє заборона на участь музичних гуртів.

Оранжевий орден є найвідомішим з лоялістських орденів, пов'язаних з протестантами в Північній Ірландії.

Тривала заборона на проведення маршу цієї організації пов’язана з тим, що маршрут ходи пролягає районом, де переважають ірландські націоналісти.

Протистояння в Драмкрі потрапило на перші шпальти газет у 1990-х роках, коли націоналістичні мешканці Гарвагі-роуд виступили проти проходження параду через цей район, що призвело до насильницьких сутичок протягом кількох років та політичної напруги, яка вимагала проведення масштабної операції з забезпечення безпеки. Ця хода була заборонена у 1998 році.

Нагадаємо, у вересні перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

Варто зауважити, що це відбулося на тлі того, як президент США Дональд Трамп у Дубліні заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

У прем'єра Британії стримано відреагували на коментарі Трампа. А лідер популістської партії Reform Uk Найджел Фарадж заявив, що не поділяє поглядів Трампа щодо возз’єднання Ірландії.