Глава МЗС Німеччини поінформував Сибігу про перебіг зустрічі з Лавровим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою Йоганном Вадефулем після того, як він зустрівся з очільником російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Про це міністр написав в X, передає "Європейська правда".

Сибіга повідомив, що Вадефуль поінформував його про результати своєї розмови з Лавровим, яка відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН. Український міністр висловив вдячність за донесення позиції Києва російській стороні.

"Я вдячний міністру Вадефулю за те, що він доніс до російської сторони наші тверді спільні позиції: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи", – зазначив Сибіга.

Він додав, що разом з главою МЗС Німеччини обговорив наступні спільні кроки для просування мирних зусиль та досягнення перемир’я.

"Ми також обговорили шляхи посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Я подякував Німеччині за її провідну роль у підтримці України" – повідомив очільник МЗС України.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

За даними ЗМІ, глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль на зустрічі зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим закликав "відмовитися від небезпечного курсу ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО".

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.

За підсумками зустрічі в МЗС РФ розповіли, що Лавров поскаржився Рубіо на українські удари по об’єктах в Росії.