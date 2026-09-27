Румунія повідомила про порушення повітряного простору, було задіяно авіацію

Вночі 26 вересня невідома ціль порушила повітряний простір Румунії, у повітря було піднято винищувачі союзників.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в X, пише "Європейська правда".

Як зазначається, система радіолокаційного спостереження Міноборони виявила повітряну ціль, яка рухалася в районі селища Кілія-Веке поблизу річкового кордону з Україною.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів оповіщення населення на півночі повіту Тулча. О 23:32 було надіслано повідомлення RO-Alert.

Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі Посиленої повітряної поліції, та вертоліт IAR-330 SOCAT ВПС Румунії злетіли для моніторингу ситуації.

Ціль протягом кількох хвилин перебувала у повітряному просторі країни, пролітаючи траєкторією, майже паралельною до рукава річки Кілія. Радіолокаційний сигнал від об’єкта зник у районі Пардіни.

Повітряну тривогу скасували о 00:48.

У цей час Повітряні Сили ЗС України повідомляли про групу російських дронів, які рухаються до Ізмаїла на Одещині.

Вранці 26 вересня на пляжі в румунському містечку Аджиджа було знайдено фрагмент дрона.

Повідомляли, що у ніч проти 26 вересня Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону країни.

Того ж дня на тлі російських атак на Україну невідомий літальний апарат незаконно вторгся в повітряний простір Молдови.