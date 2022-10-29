Компанія зі США побудує першу АЕС в Польщі
Американська компанія Westinghouse Electric побудує першу в Польщі атомну електростанцію.
Про це заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".
"Ми підтверджуємо, що наш ядерно-енергетичний проєкт використовуватиме надійну та безпечну технологію Westinghouse Nuclear", - написав Моравецький у Twitter.
Таким чином він підтвердив довгоочікуване рішення, спрямоване на скорочення викидів вуглецю в країні та поступову відмову від вугілля.
Westinghouse конкурувала з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка подала пропозицію в квітні.
Варшава також вела переговори з французькими компаніями про проєкт.
"Партнерство США в цьому проєкті є вигідним для всіх нас: ми можемо подолати кліматичну кризу, зміцнити європейську енергетичну безпеку та поглибити американсько-польські стратегічні відносини", - написала віцепрезидентка США Камала Гарріс у Twitter.
До кінця 2022 року планується вибрати технологію для перших трьох реакторів, а перший з них має почати свою роботу в 2033 році.
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