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Компания из США построит первую АЭС в Польше

Суббота, 29 октября 2022, 08:18

Американская компания Westinghouse Electric Co построит первую в Польше атомную электростанцию.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

"Мы подтверждаем, что наш ядерно-энергетический проект будет использовать надежную и безопасную технологию Westinghouse Nuclear", - написал Моравецкий в Twitter.

Таким образом, он подтвердил долгожданное решение, направленное на сокращение выбросов углерода в стране и постепенный отказ от угля.

Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, подавшей предложение в апреле.

Варшава также вела переговоры с французскими компаниями по проекту.

"Партнерство США в этом проекте выгодно всем нам: мы можем преодолеть климатический кризис, укрепить европейскую энергетическую безопасность и углубить американо-польские стратегические отношения", - написала вице-президент США Камала Гаррис в Twitter.

До конца 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.

Читайте больше: Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет

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Польша Энергетика

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