ЗМІ пишуть про злам телефона Ліз Трасс, імовірно з РФ, у Британії вимагають розслідування

У Британії головною новиною вихідних стала інформація про те, що телефон Ліз Трасс у час її роботи главою МЗС нібито зламали пов’язані з Кремлем хакери і їм вдалося отримати доступ до цінних даних; опозиція у зв’язку з цим закликає до розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інформацію з посиланням на неназвані джерела опублікувало Daily Mail, яке вважається "жовтим" виданням, проте новину підхопили і провідні ЗМІ, у тому числі агентство Reuters.

Як стверджують, зловмисникам вдалося отримати доступ до надсекретних деталей перемовин з міжнародними партнерами, у тому числі постачання зброї для України, а також приватних переписок Ліз Трасс з Квазі Квартенгом, який згодом став міністром фінансів, де була у тому числі критика на адресу Бориса Джонсона. Хакери нібито могли викрасти інформацію з давністю до 1 року.

Про злам телефона, пише видання, стало відомо тоді, коли у Консервативній партії вже почалося змагання за лідерство й посаду прем’єра після відставки Джонсона. Проте Джонсон і секретар уряду Саймон Кейс нібито приховали деталі.

Речник уряду Британії заявив, що не може коментувати таку інформацію про заходи безпеки, та що в уряді діють надійні механізми для захисту від кібератак.

В опозиційних партіях вимагають розслідувати, що насправді сталося і яким чиноv, пише The Guardian.

"Дуже важливо, щоб усі ці питання були розслідувані і розглянуті на наійвищому рівні. Ми маємо знати, що уряд визнає важливість цього і важливість цілковитого захисту нашої нацбезпеки… Також є серйозні питання щодо того, чому і як ця інформація "витекла" або її злили саме зараз", - зауважила представниця лейбористів Іветт Купер.

Представниця ліберальних демократів Лайла Моран заявила, що вкрай важливо розібратися, чи приховали інформацію про злам телефону Трасс, якщо він справді був. "Якщо з’ясується, що цю інформацію приховали від громадськості, щоб захистити шанси Трасс у кампанії за лідерство - таке неможливо вибачити", - заявила вона.

Нагадаємо, Ліз Трасс з вересня 2021 року обіймала посаду глави МЗС в уряді Бориса Джонсона. Після його відставки вона виграла лідерство у Консервативній партії та стала прем'єркою, але через невдалу пропозицію податкової реформи стрімко втратила популярність і змушена була піти у відставку.