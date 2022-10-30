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СМИ пишут о взломе телефона Лиз Трасс, предположительно из РФ, в Британии требуют расследования

Воскресенье, 30 октября 2022, 08:53

В Британии главной новостью выходных стала информация о том, что телефон Лиз Трасс во время её работы главой МИД якобы взломали связанные с Кремлем хакеры и им удалось получить доступ к ценным данным; оппозиция в связи с этим призывает к расследованию. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Информацию со ссылкой на неназванные источники опубликовало Daily Mail, которое считается "желтым" изданием, однако новость подхватили ведущие СМИ, в том числе агентство Reuters.

Как утверждают, злоумышленникам удалось получить доступ к сверхсекретным деталям переговоров с международными партнерами, в том числе поставки оружия для Украины, а также частных переписок Лиз Трасс с Квази Квартенгом, который впоследствии стал министром финансов, где была в том числе критика в адрес Бориса Джонсона. Хакеры якобы могли похитить информацию с давностью до 1 года. 

О взломе телефона, пишет издание, стало известно тогда, когда в Консервативной партии уже началось соревнование за лидерство и должность премьера после отставки Джонсона. Однако Джонсон и секретарь правительства Саймон Кейс якобы скрыли детали. 

Представитель правительства Британии заявил, что не может комментировать такую информацию о мерах безопасности, и что в правительстве действуют надежные механизмы для защиты от кибератак. 

В оппозиционных партиях требуют расследовать, что на самом деле произошло и каким образом, пишет The Guardian.

"Очень важно, чтобы все эти вопросы были расследованы и рассмотрены на самом высоком уровне. Мы должны знать, что правительство признает важность этого и важность полной защиты нашей нацбезопасности... Также есть серьезные вопросы относительно того, почему и как эта информация "утекла" или же её "слили" именно сейчас", - отметила представительница лейбористов Иветт Купер. 

Представительница либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, скрывали ли информацию о взломе телефона Трасс, если он действительно был. "Если выяснится, что эту информацию скрыли от общественности, чтобы защитить шансы Трасс в кампании за лидерство - такое невозможно простить", - заявила она. 

Напомним, Лиз Трасс с сентября 2021 года занимала должность главы МИД в правительстве Бориса Джонсона. После его отставки она выиграла лидерство в Консервативной партии и стала премьером, но из-за неудачного предложения налоговой реформы стремительно потеряла популярность и вынуждена была уйти в отставку.

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