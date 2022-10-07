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Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських військових -

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 18:32

Країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем’єр головуючої у Раді ЄС Чехії Томаш Фіала на брифінгу після неформальної зустрічі лідерів у Празі.

"Я вітаю консенсус щодо тренувальної місії для українських військових у ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися далі", - сказав він.

Фіала не повідомив конкретних деталей, щодо яких лідери досягли згоди у цьому питанні.

Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що закликатиме лідерів підтримати виділення нового траншу військової допомоги Україні і навчальну місію.

За даними ЗМІ, у рамках навчальної місії ЄС планує навчити до 15 тисяч українських військовослужбовців.

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