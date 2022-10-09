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У Південній Кореї розповіли деталі останнього ракетного випробування КНДР - сьомого за 2 тижні

Неділя, 9 жовтня 2022, 21:18

Військове командування Південної Кореї розповіло технічні деталі ракетного пуску КНДР, який зафіксували вранці 9 жовтня (для часового поясу України - ще 8 жовтня).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї наводить Yonhap.

Пуски були здійснені з території провінції Канвон вночі, між 1:48 та 1:58 ранку. Обидві ракети подолали близько 350 км. У найвищій точці ракети досягли близько 90 км на максимальній швидкості Маха 5. 

З огляду на відстань і висоту, скоріш за все йдеться про ракети "надвеликого калібру".

Нагадаємо, 6 жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності, а 4 жовтня - вперше за 5 років пустила балістичну ракету середньої дальності над територією Японії.  

У КНДР свої останні запуски називають "самооборонними" діями у відповідь на "загрозу" США.

У п’ятницю Південна Корея та США завершили спільні дводенні військово-морські навчання за участі американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання. 

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КНДР

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