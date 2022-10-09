В Южной Корее рассказали детали последнего ракетного испытания КНДР - седьмого за 2 недели

Военное командование Южной Кореи рассказало технические детали ракетного пуска КНДР, который зафиксировали утром 9 октября (для часового пояса Украины - еще 8 октября).

Как сообщает "Европейская правда", заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи приводит Yonhap.

Пуски были осуществлены с территории провинции Канвон ночью, между 1:48 и 1:58 утра. Обе ракеты преодолели около 350 км. В самой высокой точке ракеты достигли около 90 км на максимальной скорости Маха 5.

Учитывая расстояние и высоту, скорее всего речь идет о ракетах "сверхбольшого калибра".

Напомним, перед этим 6 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а 4 октября - впервые за 5 лет пустила баллистическую ракету средней дальности над территорией Японии.

В КНДР свои последние запуски называют "самооборонительными" действиями в ответ на "угрозу" США.

В пятницу Южная Корея и США завершили совместные двухдневные военно-морские учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan, перед тем проходили совместные с Японией трехсторонние учения.