Розвідка Британії оцінила заяви РФ про відхід з Херсона

Розвідка Британії вважає, що відхід російських сил з правобережної Херсонщини здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та прикриттям відхідних сил артилерійським вогнем.

Про це йдеться у розвідувальному оглядів міноборони Британії у четвер, пише "Європейська правда".

Відзначається, що 9 листопада міністр оборони Росії Сергєй Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. Генерал Сергєй Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням.

Розвідка наголошує, що здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.

"Втрата західного берега річки Дніпро біля Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний коридор до Одеси. Через обмежену кількість пунктів перетину російські сили будуть уразливі під час форсування Дніпра. Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили", - наголошується у зведенні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що про події довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

За оцінкою топ-генерала США Марка Міллі, початкові дані показали, що Росія завершує виведення військ із Херсона, але на повне виведення може піти час.