Посол ЕС: с Украиной в Херсон возвращается Европа

Посол Евросоюза Матти Маасикас прокомментировал ожидания украинцев на приход Вооруженных сил Украины в Херсон.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас опубликовал в своем Twitter фото с центральной площади Свободы, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", - прокомментировал Маасикас в своем Twitter.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK