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Посол ЕС: с Украиной в Херсон возвращается Европа

Пятница, 11 ноября 2022, 14:10

Посол Евросоюза Матти Маасикас прокомментировал ожидания украинцев на приход Вооруженных сил Украины в Херсон.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас опубликовал в своем Twitter фото с центральной площади Свободы, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", - прокомментировал Маасикас в своем Twitter.

В пятницу жители Херсона выходят на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.

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Маасикас Война с РФ

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