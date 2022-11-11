Посол ЕС: с Украиной в Херсон возвращается Европа
Пятница, 11 ноября 2022, 14:10
Посол Евросоюза Матти Маасикас прокомментировал ожидания украинцев на приход Вооруженных сил Украины в Херсон.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Маасикас опубликовал в своем Twitter фото с центральной площади Свободы, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.
"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", - прокомментировал Маасикас в своем Twitter.
With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022
Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK
В пятницу жители Херсона выходят на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.
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