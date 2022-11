В Албанії з сутичками пройшов велелюдний антиурядовий протест 

В Албанії в суботу відбувся велелюдний протест проти корупції, зростання бідності та кількості людей, що залишають країну, під час якого між демонстрантами та поліцією виникли сутички.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Після мирної демонстрації, що тривала протягом приблизно трьох годин, протестувальники прорвали поліцейське оточення навколо будівлі уряду та облили її червоною та чорною фарбою. Поліція затримала одного протестувальника.

Інші запалили свічки на згадку про двох чоловіків, які, за словами опозиції, загинули, перебуваючи під вартою в поліції.

"Як і 32 роки тому, світ бачить нас людьми (що прибувають на) невеликих човнах", - сказав Салі Бериша, лідер опозиційної Демократичної партії. Він мав на увазі кількість албанців, які прибувають до Великої Британії.

Video footage from the opposition's #protest at the 'Deshmoret e Kombit' Boulevard in #Tirana pic.twitter.com/CBJy1grugM