В Албанії з сутичками пройшов велелюдний антиурядовий протест 

В Албанії в суботу відбувся велелюдний протест проти корупції, зростання бідності та кількості людей, що залишають країну, під час якого між демонстрантами та поліцією виникли сутички.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Після мирної демонстрації, що тривала протягом приблизно трьох годин, протестувальники прорвали поліцейське оточення навколо будівлі уряду та облили її червоною та чорною фарбою. Поліція затримала одного протестувальника.

Інші запалили свічки на згадку про двох чоловіків, які, за словами опозиції, загинули, перебуваючи під вартою в поліції.

"Як і 32 роки тому, світ бачить нас людьми (що прибувають на) невеликих човнах", - сказав Салі Бериша, лідер опозиційної Демократичної партії. Він мав на увазі кількість албанців, які прибувають до Великої Британії.

Video footage from the opposition's #protest at the 'Deshmoret e Kombit' Boulevard in #Tirana pic.twitter.com/CBJy1grugM — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 12, 2022

Британські міністри кажуть, що албанці стоять за потоком мігрантів, які перетинають Ла-Манш, і деякі з них причетні до організованої злочинності.

Протест розглядається в Албанії як спроба Беріші пограти м'язами перед місцевими виборами у травні 2023 року.

Беріші, який раніше обіймав посади президента та прем'єр-міністра, у 2021 році заборонили в'їзд до Сполучених Штатів через вірогідну корупцію. Він заперечує будь-які правопорушення.