В Албании со стычками прошел многолюдный антиправительственный протест
Воскресенье, 13 ноября 2022, 10:16
В Албании в субботу состоялся многолюдный протест против коррупции, роста бедности и количества покидающих страну людей, во время которого между демонстрантами и полицией возникли стычки.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
После мирной демонстрации, продолжавшейся около трех часов, протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного протестующего.
Massive anti-government protest in #Tirana #Albania tonight. pic.twitter.com/KmGU74ak4c— Ilda Zhulali (@ildazhulali) November 12, 2022
Другие зажгли свечи в память двух мужчин, которые, по словам оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.
"Как и 32 года назад, мир видит нас людьми (прибывающими) на небольших лодках", - сказал Салли Бериша, лидер оппозиционной Демократической партии. Он имел в виду количество албанцев, прибывающих в Великобританию.
Video footage from the opposition's #protest at the 'Deshmoret e Kombit' Boulevard in #Tirana pic.twitter.com/CBJy1grugM— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 12, 2022
Британские министры говорят, что албанцы стоят за потоком мигрантов, пересекающих Ла-Манш, и некоторые из них причастны к организованной преступности.
Протест рассматривается в Албании как попытка Бериши поиграть мускулами перед местными выборами в мае 2023 года.
Бериша, ранее занимавший должности президента и премьер-министра, в 2021 году запретили въезд в Соединенные Штаты из-за вероятной коррупции. Он отрицает какие-либо правонарушения.