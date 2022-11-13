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В Албании со стычками прошел многолюдный антиправительственный протест

фото, видео
Воскресенье, 13 ноября 2022, 10:16

В Албании в субботу состоялся многолюдный протест против коррупции, роста бедности и количества покидающих страну людей, во время которого между демонстрантами и полицией возникли стычки.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

После мирной демонстрации, продолжавшейся около трех часов, протестующие прорвали полицейское оцепление вокруг здания правительства и облили его красной и черной краской. Полиция задержала одного протестующего.

 Другие зажгли свечи в память двух мужчин, которые, по словам оппозиции, погибли, находясь под стражей в полиции.

"Как и 32 года назад, мир видит нас людьми (прибывающими) на небольших лодках", - сказал Салли Бериша, лидер оппозиционной Демократической партии. Он имел в виду количество албанцев, прибывающих в Великобританию.

Британские министры говорят, что албанцы стоят за потоком мигрантов, пересекающих Ла-Манш, и некоторые из них причастны к организованной преступности.

Протест рассматривается в Албании как попытка Бериши поиграть мускулами перед местными выборами в мае 2023 года.

Бериша, ранее занимавший должности президента и премьер-министра, в 2021 году запретили въезд в Соединенные Штаты из-за вероятной коррупции. Он отрицает какие-либо правонарушения.

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