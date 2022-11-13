Зеленський висловив співчуття Туреччині: біль турецького народу - наш біль

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу після вибуху у центрі Стамбула, в результаті якого 6 людей загинули і пів сотні постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу - наш біль", - написав президент у своєму Twitter.

З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2022

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пов’язав вибух у центрі Стамбула з тероризмом та повідомив, що кількість загиблих зросла до 6, а поранених - до 53.

Вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль 13 листопада вдень. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Прокуратура почала розслідування щодо тероризму. Медіа опублікували фото з місця події.

Вулиця Істікляль, що розміщує магазини та ресторани і зазвичай переповнена пішоходами, раніше стала мішенню для терористів-смертників у 2016 році.