Зеленский выразил соболезнования Турции: боль турецкого народа – наша боль

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу после взрыва в центре Стамбула, в результате которого 6 человек погибли и полсотни пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа - наша боль", - написал президент в своем Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал взрыв в центре Стамбула с терроризмом и сообщил, что число погибших возросло до 6, а раненых - до 53.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль 13 ноября днем. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

Прокуратура начала расследование терроризма. Медиа опубликовали фото с места происшествия.

Улица Истикляль, размещающая магазины и рестораны и обычно переполненная пешеходами, ранее стала мишенью для террористов-смертников в 2016 году.