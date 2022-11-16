Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Євроради ініціює координаційну зустріч лідерів ЄС на Балі

Середа, 16 листопада 2022, 00:05

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання в середу координаційної зустрічі лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно розмовляв з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким. Запевнив його у повній єдності та солідарності ЄС на підтримку Польщі", – написав Мішель у Twitter.

"Запропоную координаційну зустріч у середу з лідерами ЄС, які беруть участь у саміті G20 тут, у Балі", – додав він.

У саміті "Групи двадцяти" беруть участь лідери Італії, Німеччини та Франції, а також запрошені прем’єр-міністри Іспанії та Нідерландів.

Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Головний конкурент Трампа: що відомо про лідера симпатій республіканців Рона Десантіса

Його називають "Трампом 2.0", проте уточнюють: губернатор Флориди більш стриманий і публічно показував готовність працювати з опонентами.
15 листопада 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

10 кроків Зеленського до переговорів про мир з РФ. Виступ на саміті G20

План досягнення миру з 10 кроків з’явився на тлі чуток про нібито домовленості щодо територіальних поступок України. Але Зеленський це заперечив...
15 листопада 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС

За 2,5 місяці Україна лишилася майже на тому ж місці у виконанні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.
14 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда