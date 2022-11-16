Президент Євроради ініціює координаційну зустріч лідерів ЄС на Балі

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання в середу координаційної зустрічі лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно розмовляв з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким. Запевнив його у повній єдності та солідарності ЄС на підтримку Польщі", – написав Мішель у Twitter.

"Запропоную координаційну зустріч у середу з лідерами ЄС, які беруть участь у саміті G20 тут, у Балі", – додав він.

У саміті "Групи двадцяти" беруть участь лідери Італії, Німеччини та Франції, а також запрошені прем’єр-міністри Іспанії та Нідерландів.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.