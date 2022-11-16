Президент Евросовета инициирует координационную встречу лидеров ЕС на Бали

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о созыве в среду координационной встречи лидеров Европейского Союза, участвующих в саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Только что разговаривал с премьером Польши Матеушем Моравецким. Заверил его в полном единстве и солидарности ЕС в поддержку Польши", - написал Мишель в Twitter.

"Предложу координационную встречу в среду с лидерами ЕС, которые участвуют в саммите G20 здесь, в Бали", - добавил он.

В саммите "Группы двадцати" принимают участие лидеры Италии, Германии и Франции, а также приглашены премьер-министры Испании и Нидерландов.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.