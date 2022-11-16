Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ердоган упевнений, що українська "зернова угода" буде продовжена

Середа, 16 листопада 2022, 17:24

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода з Росією, яка дозволила Україні експортувати свої запаси зернових морем, ймовірно, продовжить діяти, коли в суботу завершиться її перший етап.

Про це пише видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"У нас тривають дискусії, і наразі я вважаю, що ця (угода. - Ред.) триватиме", - сказав Ердоган журналістам на Балі, де завершується зустріч лідерів G20.

Росія готова погодитися на продовження зернової угоди - Bloomberg

Турецький президент додав, що президент Росії Владімір Путін дав йому "зелене світло" щодо перспектив продовження дії угоди під час їхньої нещодавньої розмови.

З літа угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, допомогла транспортувати майже 11 мільйонів тонн українських продуктів харчування, таких як пшениця, кукурудза та соняшникова олія, а також сприяла зниженню світових цін на продовольство.

Росія критикувала угоду, кажучи, що її власний експорт продовольства та добрив був придушений. Москва призупинила свою участь у зерновій угоді на кілька днів на початку цього місяця, перш ніж знову відновити свою участь.

Туреччина та Україна наполягали на продовженні дії угоди з наближенням кінцевого терміну 19 листопада.

Байден і Ердоган обговорили на Балі український експорт зерна, теракт у Стамбулі

Під час тижневих переговорів Москва обумовила свою подальшу участь в угоді зняттям західних санкцій проти Російського сільськогосподарського банку та отриманням більших гарантій і гнучкості щодо власного експорту продовольства та добрив. 

Західні чиновники стверджують, що санкції на російські продукти харчування та добрива не накладалися.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зернова угода Туреччина Ердоган Росія

Статті

Ракетою по Польщі: що відомо про атаку на державу НАТО та якими можуть бути наслідки

Якими можуть бути наслідки ракетного удару по польському Пшеводуву та чи є підстави говорити про провину України?
16 листопада 2022 — Юрій Панченко, Ганна Шелест

Головний конкурент Трампа: що відомо про лідера симпатій республіканців Рона Десантіса

Його називають "Трампом 2.0", проте уточнюють: губернатор Флориди більш стриманий і публічно показував готовність працювати з опонентами.
15 листопада 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

10 кроків Зеленського до переговорів про мир з РФ. Виступ на саміті G20

План досягнення миру з 10 кроків з’явився на тлі чуток про нібито домовленості щодо територіальних поступок України. Але Зеленський це заперечив...
15 листопада 2022 — Володимир Зеленський, президент України