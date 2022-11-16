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Эрдоган уверен, что украинское "зерновое соглашение" будет продлено

Среда, 16 ноября 2022, 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией, которое позволило Украине экспортировать свои запасы зерновых морем, вероятно, продолжит действовать, когда в субботу завершится его первый этап.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

"У нас продолжаются дискуссии, и сейчас я считаю, что это (соглашение. - Ред.) будет продолжаться", - сказал Эрдоган журналистам на Бали, где завершается встреча лидеров G20.

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Турецкий президент добавил, что президент России Владимир Путин дал ему "зеленый свет" относительно перспектив продления действия соглашения во время их недавнего разговора.

С лета соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, помогло транспортировать почти 11 миллионов тонн украинских продуктов питания, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, а также способствовало снижению мировых цен на продовольствие.

Россия критиковала соглашение, говоря, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений был подавлен. Москва приостановила свое участие в зерновом соглашении на несколько дней в начале этого месяца, прежде чем снова возобновить свое участие.

Турция и Украина настаивали на продлении действия соглашения с приближением конечного срока 19 ноября.

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Во время недельных переговоров Москва обусловила свое дальнейшее участие в соглашении снятием западных санкций с Российского сельскохозяйственного банка и получением больших гарантий и гибкости в отношении собственного экспорта продовольствия и удобрений. 

Западные чиновники утверждают, что санкции на российские продукты питания и удобрения не накладывались.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 во вторник заявил, что он хочет, чтобы соглашение было продлено на бессрочный период, а также чтобы в его сферу действия вошли два дополнительных морских порта Украины - Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

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Зерновой коридор Турция Эрдоган Россия

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