Економіка Британії перебуває у рецесії

Міністр фінансів Британії Джеремі Хант у четвер визнав, що британська економіка перебуває у рецесії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Згідно з прогнозами, наступного року британська економіка скоротиться на 1,4%.

Хант пояснив, що на економіку впливають глобальні фактори, зокрема, війна в Україні, наслідком якої стало різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

За словами міністра, Британія виявилась менш підготовлена, щоб впоратися з такими потрясіннями, ніж деякі конкуренти.

В уряді прогнозують, що Британію очікує відносно неглибока, але затяжна рецесія, і це матиме наслідки для домогосподарств у всій країні. Якщо окремі прогнози Банку Англії справдяться, безробіття може досягти 6,5% - ще один мільйон людей може залишитися без роботи.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляв, що війна в Україні має спонукати до швидшого реагування на проблеми зміни клімату.